Четырбок высказался за пересмотр региональной программы маткапитала

Региональную программу материнского капитала следует изменить с тем, чтобы расширить перечень возможных направлений для его использования, считает депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок. Свою позицию парламентарий аргументировал тем, что почти половина получивших сертификаты семей даже не попытались его реализовать.

Региональная программа маткапитала действует с 2012 года, за это время сертификаты получили 63 тысячи петербургских семей с детьми, сообщил в своем Telegram-канале Четырбок. Из них около 30 тысяч семей даже не попытались реализовать полагающиеся средства.

"Не думаю, что для семей с детьми дополнительная мера поддержки может быть лишней. Ключевой вопрос, считаю, в самом механизме, в довольно ограниченном перечне целей, на которые можно направить маткапитал", — предположил Четырбок. По его мнению, многие семьи не притрагиваются к сертификатам либо потому, что им "цели не подходят", либо же из-за необходимости оформления "кипы документов, чеков и прочих всевозможных бумаг" ради возможности использования средств.

По мнению депутата, следует расширять список направлений использования средств маткапитала, отталкиваясь при этом от интересов самих семей. В качестве примера он привел предложение разрешить матерям тратить средства на получение образования. "Нередко, находясь в декрете, женщина теряет квалификацию и вынуждена переобучаться на новую специальность", — отметил он.

Сейчас величина регионального маткапитала в Петербурге составляет немногим более 194 тысяч рублей. Деньги можно тратить на строительство или ремонт жилья, получение образования ребенком либо же высокотехнологичной медицинской помощи, а также на приобретение машины.