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Новости 11:50

С молотка уйдут еще 28 объектов в Апраксином дворе

фото ЗакС политика С молотка уйдут еще 28 объектов в Апраксином дворе

Петербургский Фонд имущества выставил на торги 28 объектов на территории Апраксина двора, которые предполагается сдать в аренду на год. В их число входят три отдельно стоящих сооружения.

Общая площадь разыгрываемого недвижимого имущества составляет 16,5 тысяч кв. метров. Суммарная начальная цена аренды всех 28 зданий и помещений превышает 120 млн рублей. 80% упомянутых площадей, как сообщает Фонд имущества, пригодны для торгово-сервисной функции. Торги пройдут 5 июня.

В прошлом году подобным образом нашли арендаторов для 54 объектов на территории старинного рынка. Это пополнило городской бюджет почти на 150 млн рублей. В феврале стало известно о том, что реконструкция Апраксина двора отложена до лучших времен.


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