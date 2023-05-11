С молотка уйдут еще 28 объектов в Апраксином дворе

Петербургский Фонд имущества выставил на торги 28 объектов на территории Апраксина двора, которые предполагается сдать в аренду на год. В их число входят три отдельно стоящих сооружения.

Общая площадь разыгрываемого недвижимого имущества составляет 16,5 тысяч кв. метров. Суммарная начальная цена аренды всех 28 зданий и помещений превышает 120 млн рублей. 80% упомянутых площадей, как сообщает Фонд имущества, пригодны для торгово-сервисной функции. Торги пройдут 5 июня.

В прошлом году подобным образом нашли арендаторов для 54 объектов на территории старинного рынка. Это пополнило городской бюджет почти на 150 млн рублей. В феврале стало известно о том, что реконструкция Апраксина двора отложена до лучших времен.