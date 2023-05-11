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Новости 13:32

Романов уверен, что Беглову удалось объединить все фракции ЗакСа в команду Путина

фото ЗакС политика Романов уверен, что Беглову удалось объединить все фракции ЗакСа в команду Путина

Депутат Госдумы Михаил Романов, модерировавший дискуссию об институте парламентского контроля на Петербургском международном юридическом форуме, обратился со словами благодарности к спикеру ЗакСа Александру Бельскому. По мнению парламентария, недавний отчет губернатора в Мариинском дворце показал, что все фракции городского парламента работают в единой команде Владимира Путина.

- Я не так давно присутствовал у вас на отчете губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. Вы возглавляете один из самых непростых парламентов - у вас шесть фракций с разными мнениями. Но вот какое было единодушие! Потому что губернатор города смог объединить всех в команду нашего президента, земляка Владимира Владимировича Путина. Мы видели, что не было никакой политической грязи, интриг, как часто это бывает. Была содержательная работа в одной команде, - заявил Романов.

В рамках дискуссии также выступил прокурор Петербурга Виктор Мельник, который озвучил статистику депутатских обращений в региональную прокуратуру.


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Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Романов Михаил Валентинович 




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