Протокол на МДТ вернули составителям

Куйбышевский районный суд Петербурга решил вернуть составителям протокол о санитарно-эпидемиологических нарушениях, оформленный на Малый драматический театр (Театр Европы). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в документе имеются значительные недочеты, не позволяющие его рассмотреть.

Суд счел, что в протоколе по ч.1 ст.6.3 КоАП представлен лишь перечень нарушений, но не сказано, какие из них могут создавать угрозу для безопасности и жизни людей и потому требуют приостановки деятельности театра. Верховный суд разрешает вернуть материалы административного дела в случаях, когда заявленная угроза для жизни и здоровью населения ничем не подтверждается.

Напомним, что здание театра на улице Рубинштейна опечатали 6 мая после внеплановой инспекции Роспотребнадзора. У ведомства появились претензии к качеству вакцинации сотрудников и немаркированному инвентарю. Визиту чиновников предшествовали жалобы на МДТ из-за наличия в репертуаре спектаклей с участием Данилы Козловского. Артист известен как критик военной спецоперации.