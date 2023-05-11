МДТ вменяют немаркированный инвентарь и допуск к работе сотрудников без прививок

Объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала 11 мая список претензий к Малому драматическому театру — Театру Европы, составленный по результатам проверки соблюдения санитарных норм в учреждении. Согласно перечню, недовольство Роспотребнадзора среди прочего вызвало отношение театра к вакцинации работников и отсутствие маркировки инвентаря.

Специалисты ведомства отметили наличие дефектов пола и стен в подсобных помещениях и дефекты пола в столовой. Уборочный инвентарь, а вместе с ним и разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции не маркированы, подобная посуда обрабатывается и хранится совместно, пересказывает их замечания судебная пресс-служба. Там же отметили, что сама столовая была не убрана, на производственном столе лежали ключи, телефон и косметика, а технологические процессы на кухне не проработаны.

"Согласно списку в учреждении работает 244 человека, при этом сертификаты профилактических прививок представлены на 112 сотрудников. От кори из 44 подлежащих вакцинации, семь не привито", — гласит сообщение пресс-службы. Кроме того, МДТ обвинили в допуске к работе 15 уборщиц и одного дворника без справок о прививке от брюшного тифа и в проверке повара на инфекции лишь спустя месяц после трудоустройства, а буфетчицы — через четыре месяца работы.

Ранее стало известно о регистрации Куйбышевским судом дела по статье о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) в отношении МДТ. На прошлой неделе Роспотребнадзор опечатал двери театра, из-за чего последовала отмена спектаклей.

В апреле МДТ перенес постановки с участием актера Данилы Козловского. Этому предшествовали требования проверить артиста на предмет дискредитации Вооруженных сил в свете его высказываний о спецоперации. В Смольном поступающие жалобы на Козловского переадресовали в Минкульт.

Фото: pixabay