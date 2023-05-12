С 2022 года петербуржцам выписали штрафов на 1,6 млрд за неправильную парковку

За нарушение правил зон платной парковки в Петербурге с 2022 года выписано 548 тысяч штрафов на сумму 1,645 млрд рублей, следует из ответа председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева на запрос депутата Заксобрания Александра Шишлова. Около 12% штрафов петербуржцы еще не оплатили.

За 2022 год сумма выплаченных штрафов составила 863 тысячи рублей, а в первом квартале 2023 года — 307 тысяч. Эти деньги поступают в бюджет Петербурга. Доходы от использования машиномест в зонах платной парковки оказалась чуть выше суммы штрафов. Так, в 2022 году доход составил 1 млн рублей, а в 2023 году — 490 тысяч рублей. В эти значения входят поступления за оформление парковочных разрешений жителям, месячных и годовых разрешений и за парковку на дорогах общего пользования.

Депутат парламента от партии "Яблоко" Борис Вишневский считает, что Смольный намерен использовать систему платной парковки именно как средство для пополнения бюджета города за счет штрафов.

"Происходит ровно то, о чем мы предупреждали: главной целью введения платных парковок оказывается не разгрузка улиц в центральных районах, не создание удобств для общественного транспорта, а фискальная составляющая. При этом, чем более неудобно будет платить за парковку, чем хуже будут работать приложения на телефонах — тем лучше для сборщиков дани: это увеличит количество штрафов", - приводит слова Вишневского пресс-служба партии.

Напомним, сейчас зоны платной парковки находятся в Центральном и Адмиралтейском районах города. В скором времени к ним добавят Петроградский (с 1 июля) и Василеостровский районы ( с октября). Не все горожане относятся к такому нововведению положительно.

Константин Леньков