Козловский объявил об отмене своих спектаклей в МДТ

Актер Данила Козловский сообщил об отмене спектаклей со своим участием в Малом драматическом театре — Театре Европы, которые стояли в афише на май. Также он известил о намерении уйти в отпуск до конца года.

"Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также, мною принято решение уйти в отпуск, до конца 2023 года, по личным обстоятельствам", — написал актер в своем Telegram-канале.

На сайте МДТ посетителей встречает информация об отмене спектаклей "Гамлет" и "Коварство и любовь". Первый из них был намечен на 21 и 22 мая, второй — на 23 и 24 мая. "Билеты подлежат возврату по месту приобретения. Приносим вам свои извинения", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно о том, что Куйбышевский райсуд со второй попытки принял к производству дело о нарушении санитарных норм в отношении МДТ. Заседание состоится в среду, 17 мая. Как сообщалось, представитель театра в своих объяснениях "поблагодарил Роспотребнадзор за указания на имеющиеся нарушения" и пообещал представить в суде доказательства исправления недочетов.

В апреле МДТ перенес спектакли с участием Козловского после жалоб на его высказывания о спецоперации. В начале мая Роспотребнадзор опечатал двери театра.

Фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)