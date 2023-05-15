Суд рассмотрит дело в отношении МДТ в ближайшую среду

Куйбышевский районный суд Петербурга принял к производству дело о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) в отношении Малого драматического театра — Театра Европы, следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов. Рассмотрение дела намечено на утро ближайшей среды.

"Судебное заседание назначено на 17.05.2023 в 11.00. Допуск слушателей в зал в соответствии с действующим законодательством", — уведомили в судебной пресс-службе 15 мая.

Как сообщается, представитель МДТ в своих объяснениях "поблагодарил Роспотребнадзор за указания на имеющиеся нарушения". Он отметил, что выявленные недочеты уже устранены, и пообещал представить подтверждения на заседании суда.

В конце апреля МДТ объявил о переносе спектаклей с участием Данилы Козловского после посыпавшихся жалоб из-за его заявлений о спецоперации. Спустя полмесяца Роспотребнадзор опечатал двери театра, а в суд поступило административное дело о нарушении санитарных норм после проведенной проверки. Тогда же стало известно, что именно не устроило специалистов санитарного ведомства в работе театра. В первый раз суд вернул протокол составителям из-за недочетов в оформлении, повторная регистрация состоялась уже теперь.