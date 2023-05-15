Инвесторы построят дороги в двух районах Петербурга

Строительство двух дорог в Московском и Невском районах Петербурга передадут в руки инвесторов, сообщили 15 мая в пресс-службе губернатора. Соответствующее решение было принято на совещании Александра Беглова с членами городского правительства.

Прокладку 1-го Предпортового проезда между улицами Костюшко и Галстяна возьмет на себя ООО "Специализированный застройщик "Новый элемент". Длина дороги составит 1,23 километра, завершение работ намечено на начало 2025 года.

В свою очередь, ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская" получит участки на Дальневосточном проспекте для обустройства четырехполосной дороги длиной более 750 метров. "Дорога необходима для обеспечения транспортной доступности жилых комплексов, расположенных на Октябрьской набережной", — отметили в Смольном и уточнили, что ввод объекта в эксплуатацию должен состояться в октябре 2023 года.

По завершении работ обе дороги должны быть переданы городу на безвозмездной основе.

На прошлой неделе прокуратура обратилась к двум петербургским муниципалитетам с требованием отремонтировать внутриквартальные проезды. Позже стало известно о планах Смольного отремонтировать в 2023 году Ленинский проспект.

В конце марта Беглов делился планами сделать в течение года "безопасными и качественными" 85 % городских дорог.