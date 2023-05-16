Миронов рассчитывает сохранить за собой пост лидера СРЗП

Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов поделился 16 мая ожиданиями от приближающегося съезда партии. Мероприятие состоится 20 мая, в повестке дня стоит вопрос избрания нового руководства организации.

Выступая перед журналистами, Миронов выразил надежду на переизбрание на посту лидера партии. Также он рассчитывает на то, что его сопредседатели сохранят занимаемые посты.

"Я надеюсь и уверен, что делегаты съезда поддержат вопрос о переизбрании и председателя партии, вашего покорного слуги, и моих двух сопредседателей — Захара Прилепина <...> и второго сопредседателя — Геннадия Юрьевича Семигина", — приводит слова политика ТАСС.

Говоря о Прилепине, Миронов напомнил о покушении на него и пожелал находящемуся в больнице писателю скорейшего выздоровления. Ранее он уже говорил о том, что будет выступать за переизбрание Прилепина участниками съезда.

Сам писатель ранее делился планами возвращения в зону СВО после восстановления здоровья. В январе он заключил контракт с Росгвардией.