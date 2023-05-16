Художницу Осипову переводят на реабилитацию

Врачи Мариинской больницы переводят на реабилитацию пожилую петербургскую художницу Елену Осипову, сообщил 16 мая депутат городского Заксобрания Борис Вишневский. По его словам, состояние пациентки внушает медикам оптимизм.

"Елену Андреевну Осипову сегодня в больнице переводят на реабилитацию. Говорят, что прогноз неплохой. Здоровья ей", — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Депутат призвал сочувствующих Осиповой повременить с визитами в медучреждение. "Здоровье не позволяет пока много общаться", — объяснил он.

О госпитализации Осиповой с подозрением на инсульт Вишневский сообщил 4 мая. На следующий день он оповестил о возможности ее перевода из реанимации в общую палату.

Осипова известна своей гражданской позицией и, в частности, своими плакатами, с которыми она выходит на улицы города. В феврале полиция изъяла ее работы из петербургского офиса "Яблока", где проводилась персональная выставка художницы. По утверждению городской прокуратуры, силовики заподозрили, что изображения могут нарушать запрет на распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ). В связи с этим проводится проверка, в рамках которой назначена экспертиза.