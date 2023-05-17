МДТ оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Куйбышевский районный суд Петербурга 17 мая признал Малый драматический театр - Театр Европы виновным в нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 6.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Организацию оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Представитель Роспотребнадзора Татьяна Ланько в суде заявила, что во время внеплановой проверки, инициированной прокуратурой, были выявлены многочисленные нарушения, которые представляли угрозу для населения.

Здание театра на улице Рубинштейна опечатали 6 мая, на следующий день после визита проверяющих органов. Одна из претензий - наличие личных вещей на производственном столе в столовой: телефона, ключей и косметических средств.

Всего в протоколе указано около 20 пунктов. В основном они связаны с неправильным контролем за уборкой и отсутствием подтверждения необходимых прививок для работы. Из 244 человек только 112 имеют необходимые сертификаты. Например, 15 уборщиков и 1 дворник были допущены до работы без прививки против брюшного тифа. Ещё семь человек, по словам Ланько, не предоставили данные о флюорографии. Среди них актеры Данила Козловский, Ксения Раппопорт и директор МДТ Лев Додин.

У судьи Александра Жукoвa возникли вопросы к перечисленным нарушениям. В частности, сотрудник ведомства ссылался на нормы, которых нет в СанПиН. Также председательствующего интересовало, почему Роспотребнадзор считает нарушением отсутствие отдельной инструкции по использованию специального средства, если она указана на упаковке.

Со стороны театра в суде присутствовали исполнительный директор Давид Вольфовский и юрист Валерий Сторублевцев. Последний большинство замечаний ведомства называл несущественными или формальными. Он также настаивал на том, что качество уборки зависит не от нужной маркировки на швабре или ведре, а на добросовестном труде уборщиц. Кроме того, в последний раз Роспотребнадзор уже исследовал площадку в 2019 году и, по словам Сторублевцева, не нашел никаких проблем. Он заявил, что никаких изменений не произошло. Представитель МДТ назвал приостановку деятельности театра избыточной мерой и упомянул, что многие нарушение устранены.

Судебное разбирательство удалось начать лишь со второй попытки. Первый аналогичный протокол передали в суд 10 мая, но затем вернули составителям из-за отсутствия указания, какую именно угрозу представляют нарушения.

До этого на МДТ жаловались из-за присутствия в репертуаре спектаклей с участием Данилы Козловского, который критиковал специальную военную операцию. В апреле его просили проверить на экстремизм. Сам актер опровергал обвинения в свой адрес. После визита сотрудников Роспотребнадзора в театр Козловский сообщил об отмене майских спектаклей с его участием. Кроме того, он принял решение уйти в отпуск до конца года по "личным обстоятельствам".

Константин Леньков