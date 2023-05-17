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МДТ оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

фото ЗакС политика МДТ оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Куйбышевский районный суд Петербурга 17 мая признал Малый драматический театр - Театр Европы виновным в нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 6.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Организацию оштрафовали на 15 тысяч рублей. 

Представитель Роспотребнадзора Татьяна Ланько в суде заявила, что во время внеплановой проверки, инициированной прокуратурой, были выявлены многочисленные нарушения, которые представляли угрозу для населения. 

Здание театра на улице Рубинштейна опечатали 6 мая, на следующий день после визита проверяющих органов. Одна из претензий - наличие личных вещей на производственном столе в столовой: телефона, ключей и косметических средств. 

Всего в протоколе указано около 20 пунктов. В основном они связаны с неправильным контролем за уборкой и отсутствием подтверждения необходимых прививок для работы. Из 244 человек только 112 имеют необходимые сертификаты. Например, 15 уборщиков и 1 дворник были допущены до работы без прививки против брюшного тифа. Ещё семь человек, по словам Ланько, не предоставили данные о флюорографии. Среди них актеры Данила Козловский, Ксения Раппопорт и директор МДТ Лев Додин. 

У судьи Александра Жукoвa возникли вопросы к перечисленным нарушениям. В частности, сотрудник ведомства ссылался на нормы, которых нет в СанПиН. Также председательствующего интересовало, почему Роспотребнадзор считает нарушением отсутствие отдельной инструкции по использованию специального средства, если она указана на упаковке. 

Со стороны театра в суде присутствовали исполнительный директор Давид Вольфовский и юрист Валерий Сторублевцев. Последний большинство замечаний ведомства называл несущественными или формальными. Он также настаивал на том, что качество уборки зависит не от нужной маркировки на швабре или ведре, а на добросовестном труде уборщиц. Кроме того, в последний раз Роспотребнадзор уже исследовал площадку в 2019 году и, по словам Сторублевцева, не нашел никаких проблем. Он заявил, что никаких изменений не произошло. Представитель МДТ назвал приостановку деятельности театра избыточной мерой и упомянул, что многие нарушение устранены. 

Судебное разбирательство удалось начать лишь со второй попытки. Первый аналогичный протокол передали в суд 10 мая, но затем вернули составителям из-за отсутствия указания, какую именно угрозу представляют нарушения. 

До этого на МДТ жаловались из-за присутствия в репертуаре спектаклей с участием Данилы Козловского, который критиковал специальную военную операцию. В апреле его просили проверить на экстремизм. Сам актер опровергал обвинения в свой адрес. После визита сотрудников Роспотребнадзора в театр Козловский сообщил об отмене майских спектаклей с его участием. Кроме того, он принял решение уйти в отпуск до конца года по "личным обстоятельствам".  

Константин Леньков


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