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Новости 10:18

ЗакС обязал спикера запрашивать информацию о компетенции кандидатов в главы КСП Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС обязал спикера запрашивать информацию о компетенции кандидатов в главы КСП Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая изменило положение о порядке рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты Петербурга. Согласно новому пункту, спикер парламента должен будет запрашивать у Счетной палаты России заключение о соответствии претендентов желаемой должности.

Сделать это председатель ЗакСа должен не позднее трех дней после завершения подачи заявлений на пост главы КСП. Отправить в Счетную палату России требуется копии дипломов о высшем образовании и трудовых книжек кандидатов, а также их согласие на обработку персональных данных.

Сейчас спикер парламента запрашивает заключение только у бюджетно-финансового комитета ЗакСа и юридического управления аппарата ЗакСа.

София Саттарова


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