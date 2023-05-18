РБК: Росфинмониторинг предложил указывать паспортные данные получателей переводов

Росфинмониторинг выступил в предложением обязать банки указывать паспортные данные или ИНН получателей денежных переводов, сообщил 18 мая РБК со ссылкой на новую версию законопроекта, подготовленного ведомством. Предполагается, что правило вступит в силу с начала 2026 года.

Сейчас закон требует указания персональных данных отправителя перевода, но не получателя. Росфинмониторинг хочет изменить это, сделав обязательным ввод персональных данных получателя при совершении трансграничных и внутрироссийских переводов денежных средств.

В случае с Системой быстрых платежей (СБП) ведомство предлагает разработать механизм, при котором данные о получателе можно будет дослать позже. Подобное исключение в федеральной службе объяснили стремлением "максимально сохранить доступность и удобство совершения переводов для пользователей".

Также Росфинмониторинг предлагает ограничить размер переводов, совершаемых без открытия счета в банке, суммой в 100 тысяч рублей либо же эквивалентной суммой в иностранной валюте. Это правило должно будет заработать спустя год после принятия закона.

Предложения ведомства направлены на борьбу с финансированием терроризма и экстремизма, первая редакция законопроекта была опубликована в начале марта. Документ встретил критику со стороны банков, опасающихся роста теневых способов перевода денег.

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