Убивший мать и сестру ради квартиры в Буграх молодой человек отправится в колонию на 18 лет

Суд в Ленинградской области огласил приговор в отношении 23-летнего местного жителя Владислава Тулиса, который обвинялся по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, из корыстных побуждений (пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), информирует пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что 2 октября 2021 года Тулис сначала задушил подушкой свою спящую младшую сестру, после чего 15 раз ударил ножом 46-летнюю мать. Мотив молодого человека - желание завладеть квартирой в Буграх, принадлежавшей его матери, после чего продать её.

Как итог, суд назначил Тулису 18 лет колонии строгого режима. При этом после отбытия срока он должен будет год провести под ограничением свободы.

Сторона прокуратуры в рамках данного разбирательства запрашивала для подсудимого пожизненное заключение ввиду "исключительной степени общественной опасности содеянного".