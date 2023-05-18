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Муниципал 19:21

МО "Полюстрово" не стало выступать за отмену закона о КРТ

фото ЗакС политика МО "Полюстрово" не стало выступать за отмену закона о КРТ

Муниципальный совет МО "Полюстрово" 18 мая решил не вносить в Заксобрание Петербурга законопроект об отмене закона о комплексном развитии территорий, сообщила ЗАКС.Ру местный депутат Наталья Вишневская ("Справедливая Россия").

Он рассказала, что за документ помимо нее проголосовал только депутат Михаил Дзямулич. Еще один соавтор проекта Светлана Зятикова пропустила заседание из-за болезни.

- Судя по репликам некоторых депутатов, они с текстом закона не знакомы и даже не интересовались. Они путают РЗТ и КРТ, они не знают, чем отличается московская реновация от питерского КРТ, - поделилась впечатлениями Вишневская.

Ранее аналогичный законопроект отказались вносить и депутаты МО "Большая Охта".


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МО Большая Охта
МО Полюстрово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Вишневская Наталья Гавриловна
Дзямулич Михаил Васильевич
Зятикова Светлана Николаевна
Упоминаемые персоны
Вишневская Наталья Гавриловна 
Дзямулич Михаил Васильевич 
Зятикова Светлана Николаевна 




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