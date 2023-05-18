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Муниципал 18:35

Депутаты Большой Охты отказались инициировать отмену закона о КРТ

фото ЗакС политика Депутаты Большой Охты отказались инициировать отмену закона о КРТ

Муниципальный совет МО "Большая Охта" 18 мая решил не обращаться в ЗакС с инициативой об отмене закона Петербурга № 444-59 о комплексном развитии территорий.

Внести этот документ предложила мундеп Манефа Королева. Поддержать ее пришли местные жители. За несколько дней до заседания они собрали 293 подписи в поддержку инициативы.

"Петербуржцы увидели в этом законе нарушение конституционных и жилищных прав. собрали дворовые сходы, собрали подписи под коллективными письмами и отправили более 25 тысяч обращений в органы власти с просьбой отменить закон", - заявила Королева, представляя свой проект.

Она напомнила, что ЗакС в ответ создал общественный штаб по вопросам КРТ, а губернатор Александр Беглов приостановил действие отдельных положений закона. Однако никаких решений, которые бы отвечали интересам жителей, с тех пор принято не было, заметила депутат.

Глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова отметила плодотворность работы общественного штаба при ЗакСе и заявила, что мэр Москвы Сергей Собянин показал пример, как надо проводить реновацию.

Ранее законопроекты об отмене закона о КРТ внесли муниципальные депутаты из МО "Автово" и МО № 72. Оба документа так и не рассмотрели на пленарном заседании. Значительно большее число муниципальных советов Петербурга отказались вносить от себя такие инициативы.


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Щербакова Мария Дмитриевна
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Королева Манефа Валерьевна 
Щербакова Мария Дмитриевна 




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