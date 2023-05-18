Экс-глава карельского отделения СЖР не смог оспорить статус иноагента

Петрозаводский городской суд отказал в удовлетворении иска бывшего главы карельского отделения Союза журналистов России Георгия Чентемирова*, сообщил 18 мая Telegram-канал From Karelia with freedom. Журналист добивался отмены решения о признании себя иностранным агентом.

Ответчиками по иску выступали МИД и Минюст. Представитель республиканского управления Министерства юстиции Владимир Гусев объяснил внесение Чентемирова* в реестр иноагентов тем, что последний сейчас находится в Норвегии, где работает в местном издании и якобы занимается политической деятельностью. Под последней в Минюсте понимают "распространение мнений о принимаемых органами государственной власти РФ решениях", уточнили авторы канала.

Адвокат Чентемирова* Наталия Чернова напомнила суду о том, что ее подзащитный работает журналистом и в силу этого занимается распространением различных мнений. Также она указала на отсутствие в российском законодательстве запрета на работу заграницей.

Доводы защитницы остались без внимания, суд Чентемирову* отказал. Чернова заявила о намерении обжаловать решение, однако прежде ей следует посоветоваться с доверителем.

Минюст признал Чентемирова* иноагентом 31 марта. Уже на следующий день глава СЖР Владимир Соловьев заявил о намерении исключить журналиста из своих рядов, тогда же имя последнего исчезло из списка руководителей региональных отделений на сайте организации. В конце месяца желание воплотилось в жизнь, при этом вместе с Чентемировым* из СЖР была исключена член правления карельского отделения Наталья Севец-Ермолина**.

*Минюст внес Георгия Чентемирова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Наталью Севец-Ермолину в единый реестр иноагентов