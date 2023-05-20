Из-за стрельбы в ресторане на Петроградской стороне возбудили уголовное дело

Минувшей ночью конфликт в одном из ресторанов в Петроградском районе Петербурга привел к пальбе из огнестрельного оружия. Как сообщила пресс-служба СК, один из участников перепалки получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Всего прозвучало два выстрела.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК) и покушении на убийство (ст. 105 УК).

Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивают силовики.

Портал 78.ru со ссылкой на свои источники пишет, что в реанимационное отделение к пострадавшему настойчиво пытались проникнуть четверо мужчин, но были остановлены силами правопорядка. При этом неизвестно, чью сторону в конфликте они занимают. Гостей медучреждения задержали при помощи Росгвардии и увезли в участок.

По сведениям издания, стрельба случилась в ресторане под названием "Рыба моей мечты" на Крестовском острове.

UPD 11:50 ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточняет, что 42-летний мужчина выстрелил в 35-летнего оппонента, а ссора завязалась в ходе обсуждения купли-продажи автомобиля

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