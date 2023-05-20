В Ленобласти завели дело о реабилитации нацизма из-за поста в соцсети

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении жителя Тверской области, который написал и опубликовал в интернете текст, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Автора текста теперь преследуют по статье о реабилитации нацизма (п."в" ч. 2 ст. 354.1 УК).

Как сообщает пресс-служба ведомства, криминальный эпизод датируется 1 сентября прошлого года. В своем посте 55-летний мужчина якобы отрицал такое явление, как Холокост, следует из официального сообщения. Публикация состоялась, когда он находился на территории Кировского района области.

Фигуранта успели допросить и отпустить под подписку о невыезде.