В Петербурге открылся участок для голосования на выборах президента Турции

Возможность досрочно проголосовать за кандидатуру президента Турции открылась для находящихся в Петербурге граждан Турции. Чтобы отдать свой голос, им необходимо прийти в здание Генконсульства (7-я Советская улица, 24).

В аналогичных учреждениях граждане азиатского государства могут проголосовать на территории Москвы, Казани и Новороссийска. В каждом из перечисленных городов участки закрываются в десять часов вечера.

"После завершения голосования все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета", – приводит слова посла республики в Москве Мехмета Самсара "РИА Новости".

Электоральная процедура представляет собой второй тур выборов главы в государства. В него прошли набравшие менее 50% голосов избирателей действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный соперник Кемаль Кылычдароглу.