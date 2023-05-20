Средний размер автокредита в России достиг рекордного значения

По итогам апреля средний размер автокредита в России вырос на 7,1% к показателю годичной давности, достигнув 1,25 млн рублей. Это стало рекордной суммой, о чем пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования компании "Скоринг бюро".

За последние двенадцать месяцев существенно выросло также общее число выданных автокредитов: их стало больше в 3,7 раза (68,9 тысяч). Суммарно они составили 90,4 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем год назад.

Наконец, число просроченных кредитов в годовом выражении выросло на 5,5%, а их объем в денежном выражении увеличился на 16,7%, достигнув 68,3 млрд рублей.