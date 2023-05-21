Синоптик Леус: Петербург выбрался из "холодной ямы"

В Петербурге снова начинает теплеть: к концу недели городу удалось выбраться из "холодной ямы", поэтому в ближайшие 24 часа, согласно прогнозам, в дневное время воздух прогреется до +22 градусов. Данные привёл главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик напомнил, что в период похолодания температура местами опускалась ниже +13 градусов. Впрочем, такие показатели держались недолго.

"Северная столица выбралась из "холодной ямы". <...> В пятницу было уже +14 градусов, а в субботу и вовсе +18,4 градуса. Сегодня антициклон сохранит погоду преимущественно солнечной и сухой и добавит температуре еще 2-3 градуса", — поделился Леус в своём Telegram-канале.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 21 мая, в Северной столице будет от +20 до +22 градусов, ветер также не потревожит горожан и составит 3-8 метров в секунду.