Беглов поздравил с профессиональным праздником "мужественных и увлечённых людей" — полярников

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к горожанам по случаю Дня полярника. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

Прежде всего, Беглов пожелал специалистам данной профессии дальнейшего научного развития.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году арктическим полярникам была передана ледостойкая платформа "Северный полюс".

На сегодняшний день, отметил Беглов, свыше 40 базирующихся в Петербурге научно-образовательных центров подготавливают специалистов для работы в Арктике.

"У Петербурга с Заполярьем ещё и особая связь: у нас строятся уникальные атомные ледоколы, из наших портов отправляются экспедиции, здесь готовят кадры для освоения Крайнего Севера", — высказался в свою очередь спикер Заксобрания Александр Бельский.

Резюмируя, парламентарий выразил благодарность всем специалистам, осваивающим как Арктику, так и Антарктику.