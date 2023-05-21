В летевшем с Кубы самолёте скончался замглавы Минобрнауки Кучеренко

Заместитель главы Минобрнауки Пётр Кучеренко умер в самолёте, следовавшем с Кубы в Россию: на острове замминистра пребывал в командировке, передаёт ТАСС.

Указывается, что Кучеренко стало плохо в полёте уже над территорией РФ. В связи с этим борт экстренно сел в Минеральных Водах, где ему попытались оказать помощь, но безрезультатно.

Причина смерти политика не конкретизируется.

"Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался", — известили в Минздраве Ставропольского края.

Кучеренко получил должность замминистра науки и высшего образования в марте 2020 года. Свой карьерный путь начал в 1999 году: с тех пор он трудился помощником депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, руководил рядом общественных структур, занимался развитием сферы образования.

Является супругом российской певицы Алсу.