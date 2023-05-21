Под Лугой задержали военнослужащего при попытке украсть полугодовалую девочку

На пульт полиции посёлка Оредеж поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила, что её знакомые похитили её полугодовалую дочь: за девочкой следила бабушка, передаёт "Фонтанка". Ребёнка обнаружили в автомобиле, в котором сидели военнослужащий и его спутница.

Информацию о похищении девочки полиция получила ночью в субботу, 20 мая. Через некоторое время наряд ГИБДД остановил такси на въезде в деревню Заклинье. Кроме девочки, в машине находился житель деревни 43-летний военный, а также его 34-летняя подруга.

Ребёнка передали скорой помощи, после чего в удовлетворительном состоянии доставили в больницу в Луге. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении ребенка группой лиц по предварительному сговору. Фигурантов поместили в изолятор. Их мотивы не указываются.