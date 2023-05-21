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Новости 14:40

Под Лугой задержали военнослужащего при попытке украсть полугодовалую девочку

фото ЗакС политика Под Лугой задержали военнослужащего при попытке украсть полугодовалую девочку

На пульт полиции посёлка Оредеж поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила, что её знакомые похитили её полугодовалую дочь: за девочкой следила бабушка, передаёт "Фонтанка". Ребёнка обнаружили в автомобиле, в котором сидели военнослужащий и его спутница.

Информацию о похищении девочки полиция получила ночью в субботу, 20 мая. Через некоторое время наряд ГИБДД остановил такси на въезде в деревню Заклинье. Кроме девочки, в машине находился житель деревни 43-летний военный, а также его 34-летняя подруга.

Ребёнка передали скорой помощи, после чего в удовлетворительном состоянии доставили в больницу в Луге. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении ребенка группой лиц по предварительному сговору. Фигурантов поместили в изолятор. Их мотивы не указываются.


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