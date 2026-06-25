Песков не исключает участия Путина в съезде "Единой России"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключает участия главы государства Владимира Путина в съезде партии "Единая Россия" перед сентябрьскими выборами в 2026 году. Об этом пресс-секретарь заявил в ответе на вопрос "Ведомостей". Съезд "Единой России" состоится в воскресенье, 28 июня.

"Этого нельзя исключать," - заявил Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что ему неизвестно, возглавит ли президент общефедеральную часть списка партии на выборах в сентябре 2026 года. Ранее "Ведомости" писали, что оказаться на первой строчке списка "Единой России" может лидер партии и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Съезд "Единой России" пройдет в два этапа. Второй планируют провести в августе. Мероприятие пройдет в Москве. Во время съезда участники утвердят список кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре 2026 года, а также подведут итоги реализации народной программы ЕР за пять лет.

В сентябре 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы. В Петербурге горожане также будут выбирать депутатов Законодательного собрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах проведут дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль