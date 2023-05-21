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Новости 17:16

СК по Петербургу возбудил уголовное дело после драки в детском центре на Парфёновской

фото ЗакС политика СК по Петербургу возбудил уголовное дело после драки в детском центре на Парфёновской

Управление Следственного комитета по Петербургу отчиталось о возбуждении уголовного дела после драки подростков в детском центре на Парфёновской улице, в результате которой 11-летний мальчик получил разрыв селезёнки. Об этом 21 мая информирует пресс-служба СК.

В Следкоме не конкретизировали статью, по которой заведено дело, однако отдельно указали, что доклад о нём будет направлен главе ведомства Александра Бастрыкина.

Инцидент, о котором идёт речь, случился в пятницу, 19 мая. В ходе потасовки, возникшей между детьми в досуговом учреждении на Парфёновской, восьмиклассник, вступившийся за более младших участников стычки, ударил 11-летнего мальчика. Последнего доставили в больницу, где диагностировали разрыв селезёнки. Полицию о случившемся уведомили врачи медучреждения.


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