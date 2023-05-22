В Москве произошёл пожар в здании военкомата

В Москве спасатели выезжали тушить пожар в здании, в котором располагается Объединённый военный комиссариат Преображенского района, информирует РБК со ссылкой на данные столичного управления МЧС.

Уточняется, что горение произошло в доме по адресу Колодезный переулок, 14.

"Последняя информация: открытое горение ликвидировано, дальнейшая разведка проводится. Сведений по пострадавшим не поступало", — следует из сообщения спасательного ведомства.

Причины, вследствие которых часть здания охватило пламя, не конкретизируются. О возможном поджоге объекта также не сообщается. Причины возгорания уточняются.

В здании также находится дирекция ЖКХ. Пожар начался на шестом этаже.