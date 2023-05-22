В Совфеде выступили с предложением снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей

Руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой, которая предполагает снижение стоимости ОСАГО для отечественных автомобилей в случае, если степень локализации комплектующих для них составляет свыше 600 баллов. Соответствующее предложение сенатор передал вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передаёт ТАСС.

"В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов", — указывается в документе.

Кутепов подчёркивает, что в условиях значительного роста тарифов ОСАГО, а также при низкой стоимости автомобиля ТС становится невыгодно страховать.

Параллельно Кутепов подготовил проект законотворческой инициативы, согласно которой предлагается увеличить срок ремонта машины по полису ОСАГО с 30 до 45 дней — в том числе ввиду отсутствия необходимых запчастей из-за логистических проблем.