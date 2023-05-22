Под Петербургом ликвидировали два цеха по производству контрафактной водки

Экономическая полиция Ленобласти провела несколько рейдов, в результате которых были закрыты два цеха по производству нелегальной алкогольной продукции, информирует пресс-служба МВД. Проверки затронули Тосненский район.

Как итог, силовики изъяли более 6 тысяч литров контрафакта и задержали пятерых иностранцев.

Первая проверка прошла в Фёдоровском городском поселении. Подпольный цех там обнаружили в ангаре на Почтовой улице. Внутри находилось почти 2 тысяч литров спиртосодержащей продукции, разлитой по канистрам. Ещё 600 литров разведённого алкоголя содержалось в нескольких бочках. На месте силовики задержали 5 мужчин с иностранным гражданством.

Второй рейд прошёл в деревне Ям-Ижора. Там в двух цехах полицейские обнаружили не только порядка 3,4 тысяч литров контрафакта, но также бутылки с этикетками известных водочных марок и нелегитимные федеральные акцизы.

"Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будут возбуждены уголовные дела. Устанавливаются организаторы незаконного бизнеса и каналы сбыта контрафакта", — резюмировали в МВД.

Фото: скриншот видеозаписи МВД