Президент Белоруссии анонсировал свой визит в Москву 24 мая

В среду, 24 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в очередной раз прилететь в Москву, о чём он сообщил в разговоре с послом России в республике Дмитрием Крутым, как передаёт БелТА.

Лукашенко сообщил, что члены правительства проинформировали его об отсутствии каких-либо существенных проблем в российско-белорусских отношениях, однако спорные моменты он планирует обсудить со своим "визави" Владимиром Путиным.

"Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", — высказался Лукашенко.

Особо белорусский лидер подчеркнул, что главы государств "часто встречаются", но не для того, чтобы оценить друг друга, а для конструктивного диалога.

Последний раз Лукашенко приезжал в Москву на Парад Победы 9 мая.