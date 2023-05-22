ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:25

Дворовый флигель дома Астаховой в центре Петербурга пустили с молотка за почти 45 млн рублей

фото ЗакС политика Дворовый флигель дома Астаховой в центре Петербурга пустили с молотка за почти 45 млн рублей

Российский аукционный дом провёл аукцион по продаже дворового флигеля доходного дома Астаховой в Центральном районе: здание пустили с молотка за 44,8 млн рублей. Сведения о торгах опубликованы на площадке РАД. Аукцион проводился согласно распоряжению Смольного.

Заброшенный ныне флигель был возведён в 1958 году. Он находится на улице Черняховского, 53, к. 3. В своё время там располагалась котельная. Вместе со зданием площадью 374 кв. метра в лоте был также участок в 237 "квадратов" под ним. Стартовая цена объекта — 32 млн рублей. На территории можно построить объекты коммунального хозяйства.

Достался лот ООО "Амбер", которое предложило за него 44,8 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама