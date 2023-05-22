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Новости 15:13

Путин поддержал запрет на аресты женщин, впервые совершивших нетяжкие преступления

фото ЗакС политика Путин поддержал запрет на аресты женщин, впервые совершивших нетяжкие преступления

На встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым президент Владимир Путин одобрил его идею о недопустимости содержания под стражей женщин, впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. В ближайшее время глава государства пообещал поручить чиновникам заняться реализацией инициативы.

"Как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение администрации", - произнес президент.

По мнению Лебедева, за нетяжкие преступления, совершенные впервые, женщин в принципе не следует привлекать к уголовной ответственности, а ограничиваться "административками" или дисциплинарными мерами. В представлении председателя Верховного суда, озвученное им правило должно распространяться и на россиянок, не имеющих прописки: "у неё есть место пребывания, её местонахождение известно".

фото: kremlin.ru


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