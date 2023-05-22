На месте бывшего хлебозавода в Петроградском районе откроют общественное пространство

После реконструкции на Петроградской стороне 10 июня откроется для посетителей обновленное здание бывшего Левашовского хлебозавода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на строительную компанию RBI. Теперь в нем расположится новый культурный центр.
"[Он] станет новой точкой притяжения - общественным пространством, которое включает в себя общественные зоны - сквер и площадь - и основную часть здания общей площадью около 1 тыс. кв. м", - приводятся слова пресс-службы девелопера.
Одной из доминант нового пространства станет оборудованная современной техникой "Творческая котельная" в помещении бывшей котельной завода.
Здание Левашовского хлебозавода в стиле конструктивизма было построено в 1933 году по проекту инженера Георгия Максакова. В 2012 году КГИОП присвоил ему статус регионального памятника.