Смольный одобрил создание новой индустриальной зоны в Марьино

Администрация Северной столицы одобрила внесение корректив в документацию по планировке территории для возведения новой индустриальной зоны в посёлке Марьино, информирует пресс-служба Смольного в понедельник, 22 мая. К соответствующему решению пришли члены городского правительства в ходе очередного заседания.

Индустриальную зону обустроят на участке, который граничит с Ропшинским шоссе, улицей Новые Заводы, Канатным переулком, береговой линией Чёрной речки, межквартальным проездом, Канатным переулком и Марьинским проездом.

Петербургский градоначальник Александр Беглов отметил важность учреждения новой индустриальной зоны.

"[В ней] смогут разместиться предприятия машиностроительной, легкой, фармацевтической, нефтехимической и других отраслей промышленности, а также складская инфраструктура", – полагает Беглов.