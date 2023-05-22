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Новости 18:35

Смольный одобрил создание новой индустриальной зоны в Марьино

фото ЗакС политика Смольный одобрил создание новой индустриальной зоны в Марьино

Администрация Северной столицы одобрила внесение корректив в документацию по планировке территории для возведения новой индустриальной зоны в посёлке Марьино, информирует пресс-служба Смольного в понедельник, 22 мая. К соответствующему решению пришли члены городского правительства в ходе очередного заседания.

Индустриальную зону обустроят на участке, который граничит с Ропшинским шоссе, улицей Новые Заводы, Канатным переулком, береговой линией Чёрной речки, межквартальным проездом, Канатным переулком и Марьинским проездом.

Петербургский градоначальник Александр Беглов отметил важность учреждения новой индустриальной зоны.

"[В ней] смогут разместиться предприятия машиностроительной, легкой, фармацевтической, нефтехимической и других отраслей промышленности, а также складская инфраструктура", – полагает Беглов.


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