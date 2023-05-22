На юго-западе Васильевского острова построят новую улицу

Петербургское правительство в понедельник 22 мая утвердило проект планировки новых улиц, передает пресс-служба Смольного. В их числе оказалась будущая улица в юго-западной части Васильевского острова длиной менее полукилометра.

Она протянется от гостиницы "Прибалтийская" до проектируемого проезда. Согласно плану, к ней будут примыкать два "кармана". На местности строится жилье, школа и детский сад. Улица достанется городу бесплатно от девелопера. На ней организуют велодорожки.

На том же заседании чиновников было решено расширить Манчестерскую улицу в Выборгском районе до четырех полос, что сделает движение по ней двусторонним. В соседнем Приморском районе Парашютная улица получит боковой проезд с восточной стороны: его тоже подарит городу инвестор.