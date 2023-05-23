Пожилая петербурженка попала в больницу из-за лопнувшего на ходу стекла в троллейбусе

Пожилой петербурженке потребовалась медицинская помощь из-за лопнувшего на ходу стекла в троллейбусе: инцидент произошёл накануне, 22 мая, в центре города, передаёт "Фонтанка".

Произошедшее также подтвердили в ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбус следовал по Полтавской улице и по случайности наехал на яму. В тот момент у него не выдержало и лопнуло стекло в окне. Осколками задело сидевшую рядом пенсионерку. Женщине потребовалась госпитализация.

Очевидцы рассказали, что возраст пострадавшей горожанки - 76 лет.