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Новости 11:25

Пожилая петербурженка попала в больницу из-за лопнувшего на ходу стекла в троллейбусе

фото ЗакС политика Пожилая петербурженка попала в больницу из-за лопнувшего на ходу стекла в троллейбусе

Пожилой петербурженке потребовалась медицинская помощь из-за лопнувшего на ходу стекла в троллейбусе: инцидент произошёл накануне, 22 мая, в центре города, передаёт "Фонтанка".

Произошедшее также подтвердили в ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбус следовал по Полтавской улице и по случайности наехал на яму. В тот момент у него не выдержало и лопнуло стекло в окне. Осколками задело сидевшую рядом пенсионерку. Женщине потребовалась госпитализация.

Очевидцы рассказали, что возраст пострадавшей горожанки - 76 лет.


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