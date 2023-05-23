Путин назначил главного по противодействию коррупции в Кремле

Владимир Путин назначил Максима Травникова руководителем Управления президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 23 мая.

До недавних пор главой антикоррупционного управления был Андрей Чоботов, которого Путин освободил от занимаемого поста. Травников в свою очередь имел должность начальника управления по вопросам госслужбы и кадров. Указом президента обе структуры объединяются в одну.

Управление президента по вопросам госслужбы и кадров курировало вопросы по проведению госполитики в области госслужбы. Структура также держала на контроле исполнение федеральных законов, указов, распоряжений и поручений главы государства в сфере госслужбы. В спектр полномочий управления также входили вопросы о противодействии коррупции в органах власти.