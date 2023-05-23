Беглов поздравил петербургских выпускников с окончанием школы

В этом году 27 тысяч петербургских выпускников встречают последний звонок в школе, рассказали в пресс-службе Смольного. Градоначальник Александр Беглов приехал поздравить учащихся лицея № 226 во Фрунзенском районе.

"России и нашему городу нужны ваши таланты, ваша юная энергия. Санкт-Петербург - это город надежд, город будущего и город побед. У нас передовая промышленность, наука, культура, спорт. Вы можете по душе выбрать любой путь. Чем успешнее вы, тем успешнее наш города", – высказался, выступая перед выпускниками, Беглов.

Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника. Губернатор призвал выпускников чтить своих учителей и не забывать их поддержку. Преподавателям он вручил благодарности от своего лица.

"Знания, навыки, переданные вам учителями - это тот багаж, с которым вы войдёте во взрослую жизнь", - резюмировал Беглов, пожелав учащимся удачи с экзаменами.

Лицею № 226 городской глава передал в подарок подводного робота "Океаника Кит" и литературу для школьной библиотеки.