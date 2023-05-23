В Петербурге на нерегулируемых пешеходных переходах начали устанавливать новые информационные знаки

В Северной столице на нерегулируемых пешеходных переходах начали появляться новые знаки "Без наушников. Без телефона. Без капюшона", которые призваны обратить внимание горожан на ситуацию на дороге. О нововведении рассказывает пресс-служба комитета по транспорту.

Первые информационные таблички появились на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта.

"Соответствующий пилотный проект в преддверии летних каникул стартовал в Петербурге. Всего в его рамках планируется оборудовать 10 пешеходных переходов", — следует из уведомления комтранса.

Реализацией проекта занимается подведомственная комтрансу структура ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" при поддержке Общественной организации автомобилистов Петербурга "СПБ.АВТО".

Фото: "Начальник транспортного цеха" / Telegram