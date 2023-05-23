Очередную прямую линию губернатора проведет его зам Борис Пиотровский

Новым спикером прямой линии Смольного станет вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он будет отвечать на вопросы горожан в четверг, 25 мая, объявил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Пиотровский курирует вопросы культуры, спорта и развития туризма, а также отвечает за взаимодействие со средствами массовой информации. Кроме того, он ответствен за молодежную политику, межнациональные отношения и территориальное развитие в Петербурге. Интересующие вопросы можно отправить Пиотровскому через сообщения на личной странице чиновника в соцсети "ВКонтакте" или по телефону 246-79-49.

Беглов отметил, что будут озвучены те темы, по которым поступит больше всего обращений. Обычно на прямых линиях у петербуржцев нет возможности вживую задать свой вопрос - их зачитывают ведущие эфира на телеканале "Санкт-Петербург".

В прошлый раз на прямой линии выступал вице-губернатор Алексей Корабельников. Сам Беглов в подобном формате в этом году участвовал лишь в январе.

Константин Леньков