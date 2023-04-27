"В каких-либо "военных облигациях" нет необходимости": Вице-губернатор Корабельников пообщался с петербуржцами

кадр из трансляции в группе правительства Петербурга "ВКонтакте"

Ежемесячную "прямую линию" губернатора Петербурга снова провел его заместитель. На вопросы горожан 27 апреля отвечал Алексей Корабельников, ответственный за бюджетно-финансовый блок. Он рассказал, насколько ощутим уход иностранных компаний и что со снабжением мобилизованных дела обстоят нормально.

Проводить "прямые линии" не раз в год, как этого от глав регионов требовал Владимир Путин, а каждый месяц, придумал губернатор Александр Беглов. Однако уже третий раз подряд за него это делают заместители.

Беглов с переменным успехом ответил на вопросы петербуржцев в декабре, чуть более уверенно - в январе. После этого он уступил право общения с горожанами другим членам правительства. Якобы приходит очень много тематических вопросов и правильнее адресовать их ответственным вице-губернаторам. К апрелю, видимо, накопилось немало вопросов о бюджете и финансовой политике Смольного, потому что на "прямую линию" позвали Алексея Корабельникова, который курирует комитеты финансов, по госзаказу и по экономической политике и планированию.

Ведущий Юрий Зинчук - замдиректора телеканала "Санкт-Петербург", на котором и проходил эфир - первым делом напомнил, что за 2022 год город заработал 1,163 трлн рублей. О том, что пятую часть от этого дохода принесла переехавшая в Петербург корпорация "Газпром" журналист уточнять не стал, зато назвал случившееся "петербургским экономическим чудом". Корабельников заметил, что прошлый год город закончил с профицитом и в текущем - динамика неплохая.

"По результатам первого квартала мы идем с опережением графика по доходам. На 6% по результатам первого квартала у нас доходы лучше, чем за первый квартал 2022 года. А я напомню, что первый квартал 2022 года - это поступления еще до известных событий", - заметил Корабельников.

"До "санкционной войны"", - подсказал ему Зинчук.

"До той активной "санкционной войны"", - согласился вице-губернатор.

Перешли к вопросам. У Корабельникова спросили, будут ли тратить больше средств на строительство социальных учреждений. Он сказал, что такие расходы увеличиваются из года в год, а дефицит школ, детсадов и других объектов планируется закрыть к 2025 году. На вопрос о закупке новой уборочной техники, он ответил примерно так же: технику закупают уже несколько лет, в этом году потратят еще 1 млрд на навесное оборудование и 3 млрд на крупные автомобили.

Сразу несколько горожан интересовало влияние санкций на экономику региона. Корабельников заявил, что в наибольшей степени пострадал автокластер: 25 самых крупных предприятий в 2021 году заплатили в бюджет 6 млрд рублей, а в 2022 году уже 3,7 млрд.

"Я думаю, что в этом году потери будут несколько больше. С учетом того, что в прошлом году у нас вот эта санкционная война началась не с начала года… Но я полагаю, что вот эти цифры, эти потери - они в глобальном масштабе, в масштабах нашего бюджета никаким образом на нашу финансовую устойчивость не влияют", - продолжил вице-губернатор.

Он тут же добавил, что поступлений от компаний с учредителями из недружественных стран, напротив, неожиданно стало больше.

"Компании не спешат уходить. Кто-то сменил вывески и продолжают работать, кто-то просто поменял учредителей. Но так, чтобы просто встали и ушли, такого мы не видим. Наша задача - объяснять, что, уйдя с нашего рынка, наши так называемые иностранные партнеры потеряют больше, чем потеряем мы", - подытожил чиновник.

У Корабельникова спросили, в чем заключается "развитие города", о вложении в которое постоянно повторяет губернатор Беглов.

"Когда финансисты говорят про развитие, мы говорим в первую очередь о расходах капитального характера. То есть это строительство чего-либо (социальных объектов, дорог, инженерии), приобретение основных средств (оборудования для детских садов, школ, приобретение подвижного состава для общественного транспорта). У нас из года в год - был такой период времени - эти расходы сокращались. В связи с тем, что текущие расходы росли большими темпами, чем расходы капитального характера. Александр Дмитриевич эту тенденцию пресек на корню и поставил перед нами задачу - не менее 15% от расходов бюджета выделять на развитие", - объяснил вице-губернатор.

Спросили про телефонных мошенников. Корабельников поделился советом:

"Всё очень просто. Доверяй, но проверяй. Если кто-то звонит незнакомый с незнакомого номера, лучше перезвонить в свой банк и перепроверить. Это такие, стандартные вещи - не вестись на какую-то наживу, не вестись на какие-то страхи-ужасы. Обычно мошенники играют на чувствах или на желании приобрести что-то незаслуженно".

В ответ на вопрос о скандалах с завышенными ценами госзакупок Корабельников поблагодарил общественников, которые за этим следят. Но заметил, что очень часто высокие цены связаны с объективными обстоятельствами. В пример он привел стоимость медицинских масок в первые месяцы пандемии.

"В начале этой всей истории стоимость одной маски доходила до 10-15 рублей. В течение нескольких месяцев, когда были налажены производство, поставки, логистика, стоимость этих масок снизилась до 10 копеек. Если мы будем сравнивать стоимость маски в марте и в июне, то мы обнаружим огромную разницу, но она связана просто с тем, что у нас есть экономические законы. Спрос, предложение. Нужно, конечно, смотреть, как менялась конъюнктура, какие обстоятельства этому способствовали", - объяснил чиновник.

Всем, кто видит "перекосы" в госзаказах, Корабельников посоветовал писать на его личную страницу "ВКонтакте".

Под занавес вице-губернатору в одном из вопросов предложили выпустить аналог "военных облигаций". Горожанин объяснил их необходимость слухами о якобы недостаточном снабжении мобилизованных из Петербурга. Корабельников заверил, что городские власти внимательно следят, чтобы у земляков в зоне СВО было всё необходимое. Он подчеркнул, что вопрос находится на контроле губернатора.

"Представители правительства города очень часто бывают в этой зоне. У нас установлены прямые контакты с командующими тех воинских подразделений, где служат петербуржцы. Мы постоянно получаем обратную связь. Необходимы, как правило, не какие-то базовые вещи, которые обеспечиваются Министерством обороны, а дополнительное оборудование, которое позволяет там глядеть дальше, глядеть шире, лучше контролировать ситуацию и так далее. И мы это дополнительное оборудование, которое нужно и для ведения боевых действий и для создания комфортных условий, конечно..., этому вопросу уделяем огромное внимание… <...> Мы эту тему закрываем в рамках нашей плановой работы. В выпуске каких-либо "военных облигаций" сейчас просто нет никакой необходимости", - рассказал Корабельников.

Очередная "прямая линия" губернатора Петербурга должна состояться в мае. Кто будет отвечать на вопросы - пока неизвестно.

Сергей Еремеев