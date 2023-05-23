Цены на номера в отелях в ходе ПМЭФ-2023 могут подскочить в пять раз

В ходе Петербургского международного экономического форума-2023 стоимость номеров в городских отелях может вырасти в 3-5 раз, известили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ), чьё заявление приводит ТАСС.

В то же время загрузка может достигнуть 95%. По словам президента ОСИГ Алексея Волкова, вполне вероятно, что туристов ждёт острый дефицит свободных номеров; кроме того, они столкнутся с "заоблачными ценами" на размещение.

"Заняты даже апартаменты, гостевые дома. Мы с коллегами много раз говорили об этом. Я думаю, что со временем эту ситуацию урегулировать придется. Потому что здесь, конечно, уже какие-то совсем заоблачные цены", — констатировал Волков.

В свою очередь вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин ранее заявлял, что загрузка на премиум-сегмент отелей в 4* и 5* составит от 80 до 100%.

В этом году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.