ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:22

Депутат подмосковного Красногорска, боец Джефф Монсон отказался от гражданства США

фото ЗакС политика Депутат подмосковного Красногорска, боец Джефф Монсон отказался от гражданства США

Член совета депутатов подмосковного Красногорска, боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил об отказе от гражданства США: свой американский паспорт он сдал в генконсульство в Стамбуле, информирует ТАСС.

"Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин", - объявил Монсон.

Монсон стал гражданином России в 2018 году. Отечественный паспорт ему пришлось ждать несколько лет, хотя предоставление гражданства ему одобрили ещё в 2015 году. В 2018-м Монсон был избран депутатом горсовета Красногорска. В анкете кандидата он указывал, что работает тренером по физподготовке в спортивном клубе "Зоркий".

Фото: сайт администрации Красногорска


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама