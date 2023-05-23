Депутат подмосковного Красногорска, боец Джефф Монсон отказался от гражданства США

Член совета депутатов подмосковного Красногорска, боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил об отказе от гражданства США: свой американский паспорт он сдал в генконсульство в Стамбуле, информирует ТАСС.

"Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин", - объявил Монсон.

Монсон стал гражданином России в 2018 году. Отечественный паспорт ему пришлось ждать несколько лет, хотя предоставление гражданства ему одобрили ещё в 2015 году. В 2018-м Монсон был избран депутатом горсовета Красногорска. В анкете кандидата он указывал, что работает тренером по физподготовке в спортивном клубе "Зоркий".

Фото: сайт администрации Красногорска