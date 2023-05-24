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Новости 11:35

Насмерть сбивший петербурженку водитель автобуса получил условный срок

фото ЗакС политика Насмерть сбивший петербурженку водитель автобуса получил условный срок

Красногвардейский суд Петербурга приговорил к двум годам условного срока водителя городского автобуса Александра Воронина, по неосторожности сбившего женщину, которая впоследствии скончалась. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело расследовалось по ч. 3 ст. 264 УК. Фигуранту также запретили в течение двух лет управлять транспортными средствами.

Инцидент имел место в мае прошлого года на углу проспекта Ударников и улицы Передовиков. Суд установил, что в момент дорожной аварии автобус "Волгабас" был технически исправен. Наезд случился на повороте. В результате маневра попавшая под колеса петербурженка получила тупые травмы головы и груди с тяжелым ушибом головного мозга. Доставленная в Александровскую больницу в тяжелом состоянии, она скончалась спустя девять дней.

Свою вину ранее не судимый Воронин признал и выразил готовность возместить ущерб.


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