Депутаты ЗакСа в первом чтении приняли законопроект о газификации за счет маткапитала

Заксобрание Петербурга 24 мая поддержало в первом чтении предложение единороссов о возможности потратить средства материнского капитала на газификацию жилья, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Авторами инициативы выступили Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков.

Депутаты считают, что сейчас для многих семей газификация жилья по-прежнему остается затратной процедурой. Иногда расценки на это могут превышать 200 тысяч рублей.

В начале апреля другую инициативу, связанную с маткапиталом, в Государственной думе выдвинула партия "Справедливая Россия - За правду". Она предусматривает выплату в размере 617 617 рублей при рождении третьего и последующих детей.

Константин Леньков