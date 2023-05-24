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Новости 11:35

Депутаты ЗакСа в первом чтении приняли законопроект о газификации за счет маткапитала

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа в первом чтении приняли законопроект о газификации за счет маткапитала

Заксобрание Петербурга 24 мая поддержало в первом чтении предложение единороссов о возможности потратить средства материнского капитала на газификацию жилья, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Авторами инициативы выступили Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков

Депутаты считают, что сейчас для многих семей газификация жилья по-прежнему остается затратной процедурой. Иногда расценки на это могут превышать 200 тысяч рублей. 

В начале апреля другую инициативу, связанную с маткапиталом, в Государственной думе выдвинула партия "Справедливая Россия - За правду". Она предусматривает выплату в размере 617 617 рублей при рождении третьего и последующих детей.  

Константин Леньков


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