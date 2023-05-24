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Новости 15:52

Из-за строительства торгового павильона в Парголово возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за строительства торгового павильона в Парголово возбудили уголовное дело

Петербургские силовики возбудили уголовное дело в связи со строительством торгового павильона в Выборгском районе. Как сообщает региональное управление СК, в действиях фигурантов усмотрели халатность (ч. 1 ст. 293 УК).

По версии следствия, сотрудники Госстройнадзора ошибочно расценили строящийся двухэтажный объект в Парголово как временное сооружение. Между тем, речь идет о капитальном строительстве, на которое не выдавалось разрешения.

Правоохранители продолжают разбираться в ситуации и проводить следственные действия.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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