В Петербурге по концессии построят ещё три школы

Администрация Северной столицы заключила концессионные соглашения с инвесторами, исходя из которых Невском, Пушкинском и Красносельском районах будут построены три новые школы, информирует пресс-служба Смольного.

Так, на Октябрьской набережной ООО "Проекты развития 20" возведёт школу, рассчитанную на 1375 учащихся. Другое ООО "Проекты развития 18" построит учебное заведение на 500 мест в посёлке Гуммолосары. И, наконец, ещё одна школа на 1100 мест появится на Ленинском проспекте. Ею займётся ООО "Проекты развития 17".

Все учебные заведения будут оснащены согласно последним федеральным стандартам. Внутри обустроят компьютерные классы, лаборатории, мастерские, кабинеты технологии, медицинские помещения, библиотеки, спортзалы и бассейны.

Комментируя заключённые соглашения, городской глава Александр Беглов подчеркнул, что Петербург продолжает активно развивать социальную инфраструктуру.

"При федеральной поддержке и в сотрудничестве с инвесторами в городе появятся еще три новые современные школы. Ранее, в апреле этого года, мы подписали концессионные соглашения с инвесторами по строительству еще двух школ в Василеостровском и Выборгском районах. Все пять учебных заведений планируется построить в 2024 году в рамках федерального проекта "Современная школа" и нацпроекта "Образование", – поделился планами Беглов.