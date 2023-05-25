Кравцов поведал о проработке возвращения уроков труда в школы

Министерство просвещения прорабатывает вопрос возвращения в школьную программу уроков труда, рассказал 25 мая глава ведомства. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, посвященной итогам учебного года и созданию суверенной системы образования.

"Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно", — приводит ТАСС слова Кравцова.

Также в своем выступлении министр сообщил о намерении вернуть в школы практику вручения серебряных медалей отличившимся выпускникам.

В середине мая Кравцов сообщил о разработке нового словаря русского языка во исполнение ранее принятого закона о государственном языке. Последний, среди прочего, запрещает чрезмерное использование иностранных заимствований при наличии русских аналогов. В конце апреля чиновник рассказывал о завершении работы над созданием учебника истории для 11 класса с разделом о СВО.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ